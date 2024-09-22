مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش منظومة القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خطة القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث أشار الدكتور سعيد علام إلى أن هذه القوافل بدأت يوم الجمعة الماضي بالقافلة التي تم إطلاقها لقرية أبيس 7، لتقديم خدمات الرعاية الطبية العلاجية المتكاملة لأهالي القرية، وأكد علام على أن هناك خطة استراتيجية لإطلاق أربع قوافل قوافل أخري للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الإسكندرية تنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية.

وافق المجلس علي المقترح المقدم من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع قسم الأمراض الباطنة بشأن تشكيل فريق طبي لعمل مسح لمرض إرتفاع ضغط الدم ومرض السكر بين السادة العاملين بالجامعة وذلك في إطار الحرص علي إمكانية الاكتشاف المبكر لتلك النوعية من الأمراض المزمنة غير السارية حرصا علي صحة السادة العاملين بالجامعة.

كما وجه الدكتور سعيد علام علي السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة التنسيق مع السادة عمداء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لمتابعة تجهيز البيئة الداخلية لكافة كليات ومعاهد الجامعة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتوفير بيئة أمنة لمنسوبي جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك من خلال التأكد من صيانة كافة المنشأت و المدرجات وأماكن التهوية بها، ووضع العلامات الاسترشادية في كافة المباني والطرق، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة بالمعامل المختلفة تنفيذا لخطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير المعامل بكليات الجامعة، بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، في هذا الشأن.

كما وافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) ومستشفي شرق المدينة التابعة لوزارة الصحة بشأن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس لتقديم الخدمة الطبية بالمستشفي.

واستعرض المجلس تقريرا من السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن إنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل كلية ومعهد في العام الدراسي 2023/2024.