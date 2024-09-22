بينهم أطفال.. إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي في نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصرص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وقال مراسلنا إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحموا حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، ما أدى لإصابة طفلين (15، و17 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشاب (27 عاما) في الظهر.