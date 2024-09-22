الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بينهم أطفال.. إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي في نابلس

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصرص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

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وقال مراسلنا إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحموا حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، ما أدى لإصابة طفلين (15، و17 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشاب (27 عاما) في الظهر. 

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