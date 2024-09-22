غداً.. المرأة العربية تطلق اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات

تبدأ غدًا الاثنين فعاليات (اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال قضايا المرأة) الذي تعقده منظمة المرأة العربية في إطار الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بالقاهرة في الفترة 23-25 سبتمبر/ 2024.

يضم اللقاء ممثلي /ممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة للنقاش وتبادل الخبرات حول جهود تعزيز مكتسبات المرأة في دولهم، والمهام التي تضطلع بها الآليات الوطنية ومساعيها لدعم حقوق النساء والفتيات في المجالات كافة. كما يستهدف اللقاء التعريف برؤية منظمة المرأة العربية واتجاهات عملها، وأفق تعزيز التعاون فيما بينها وبين تلك الآليات الوطنية التي تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول للمنظمة في أداء رسالتها في تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية.

يشارك في اللقاء ممثلو/ممثلات 13 دولة عربية هي: الأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.

ويركز اللقاء على مناقشة مجموعة قضايا تعتبر ذات أولوية في عمل المنظمة، يشمل ذلك: دور البيانات وإنتاج المعرفة في اتخاذ قرارات تراعي إدماج المرأة، ومراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، والمرأة والتغير المناخي وأنظمة الغذاء، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

ويستهدف اللقاء الخروج بتوصيات ومقترحات للعمل خلال السنوات القادمة في ضوء الأولويات الوطنية والإقليمية.

جدير بالذكر أن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة هي الأجهزة الوطنية الرسمية المختصة بقضايا المرأة في كل دولة، وتتنوع في الدول العربية بين مجالس وطنية/قومية، ولجان/هيئات وطنية، ووزارات.



