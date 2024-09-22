صفوف الأهلي تكتمل قبل موقعة السوبر الأفريقي

يسافر الأهلي يوم الأربعاء المقبل ببعثة قد يرأسها خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي وأمين الصندوق على أن يتواجد محمود الخطيب رئيس النادي مع الفريق بالسعودية.

واكتملت صفوف الفريق الأحمر قبل مواجهة السوبر الأفريقي بعودة المدافع المغربي أشرف داري بجانب مواطنه يحيى عطية الله كما لا توجد أي إصابات داخل الفريق.

من جانبه ، كلف كولر محللي الأداء بالفريق الأحمر بمتابعة لقاء الزمالك الأخير ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقي الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 وتقديم تقرير شامل عن الفريق الأبيض حول أداءه في مباراتي الكونفدرالية.

وطلب كولر أيضاً تقرير شامل عن الصفقات الجديدة للزمالك وتحديداً البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي خاصة أنه قد يكون مفاجأة الفريق الأبيض في لقاء السوبر.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة مع لاعبيه للحديث حول مباراة كأس السوبر الأفريقي مع بدء الإعداد لهذه المباراة المرتقبة وضرورة التركيز لتحقيق أول ألقاب الموسم الجديد.