الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك في لقاء السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وطالب الخطيب لاعبيه بضرورة التركيز في انطلاقة الموسم لإسعاد الجماهير وتوجيه رسالة لجميع المنافسين بأن الفريق الأحمر لن يتنازل عن أي بطولة هذا الموسم.

وتحدث الخطيب مع كولر حول ملف مباراة السوبر الأفريقي وإتمام الإجراءات الإدارية كافة الخاصة بسفر الفريق للعاصمة السعودية الرياض لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي يوم الأربعاء المقبل ببعثة قد يرأسها خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، وأمين الصندوق، على أن يتواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الفريق بالسعودية.