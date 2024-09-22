الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يحيي عطية الله: حضرت إلى الأهلي لحصد البطولات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد يحيي عطية الله سعادته بالفوز مع الأهلي والاحتفال بالتتويج بالدوري الممتاز .

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : سعيد بما قدمته مع النادي الأهلي في أول مباراتين أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

وأوضح:ان شاء الله نفرح جماهير الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة القادم وانا حضرت الي الأهلي من أجل حصد البطولات على كل المستويات

وقال : اشكر جماهير الأهلي وايضا لاعبي الفريق بعد دعمهم ومساندتهم ليا منذ اليوم الأول في رحلتي مع الأهلي

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