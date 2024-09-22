جوميز يعلن حالة الطوارئ في الزمالك قبل السوبر الأفريقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حالة الطوارئ استعدادًا للقاء السوبر الإفريقى أمام الأهلى، المقرر يوم الجمعة المقبل باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتكتمل صفوف الفريق اليوم فى التدريبات بعد أن قام أمس بتجربة الصفقات الجديدة واللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الشرطة الكينى أمام فريق ٢٠٠٥ بالنادى صباح أمس للوصول بهم إلى مرحلة بدنية وفنية عالية والحفاظ على فورمة المباريات الرسمية، خصوصًا الثلاثى، عمر فرج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى، الذين سيكون لهم دور كبير فى لقاء القمة، ويحرص جوميز على عقد جلسات مستمرة معهم لإبداء بعض الملاحظات الفنية لهم.

وقرر جوميز عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران المسائى للتحدث فى كل كبيرة وصغيرة عن لقاء الأهلى، وكذلك شرح بعض الملاحظات عن الأخطاء التي حدثت فى لقاء الشرطة الكينى.

ووافق مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، على سفر عبدالواحد السيد، مدير الكرة، بصحبة أحد الإداريين إلى الرياض، اليوم الأحد، للتجهيز لاستقبال البعثة التى ستغادر القاهرة بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بهدف معاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب.