خالد جلال: الأهلي أفضل بدنياً من الزمالك والقمة لا تخضع لأي حسابات

أشاد خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى الفني للاعب المغربي يحيى عطية الله خلال مبارياته الأخيرة مع النادي الأهلي.

وتابع خالد جلال خلال تواجده ضيفًا على برنامج استاد المحور مع خالد الغندور:" من النادر أن نرى ظهير أيسر قوي قادر على عمل الفارق الهجومي والتحرك إلى قلب الملعب واللعب بشكل مباشر على مرمى المنافس.

وأضاف: الأهلي أفضل بدنياً من الزمالك والقمة لا تخضع لأي حسابات، في العديد من المواقف كان الزمالك يدخل هذه المباراة بأنه الأفضل وكنا نخسر والعكس أيضا كان يحدث.

وأتم تصريحاته: عندما كنت أقود الزمالك حققت الفوز على الأهلي بسبب تأمين خط دفاعي واللعب بشكل متحفظ بثلاثي في وسط الملعب".