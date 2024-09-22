الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

السلطات الإسرائيلية تقرر إغلاق المدارس في الشمال القريبة من الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر الأحد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الإثنين.
وكشفت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها استهدفت قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.
ويقول حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم قادته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.
 

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