الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستخدم صواريخ فجر ٥ باتجاه شمال إسرائيل

صواريخ
صواريخ

يمتلك حزب الله ترسانة أسلحة ضخمة لا يعرف حجمها تحديدا، حيث استخدم لأول مرة منذ عام 2006 صواريخ "فجر 5" في رشقة صاروخية كبيرة باتجاه شمال إسرائيل،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم 

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وذكرت مصادر عبرية فجر اليوم أن "حزب الله" أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل، فيما دوت صافرات الإنذار في 74 مستوطنة بعمق 50 كلم وصولا إلى العفولة بعد رشقة صواريخ.

كما أوضحت المصادر أن "حزب الله" هاجم حيفا بـ 6 صواريخ من نوع فجر "330ملم".

وأعلن الحزب عدة مرات أنه يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى امتلاك الحزب أنواعا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشا" ويتراوح مداها بين 4 كيلومترات و40 كيلومترا، و"فجر3" و"فجر5"، والتي يبلغ مداها بين 43 و75 كيلومترا، وصواريخ رعد ويتراوح مداها بين 60 و70 كيلومترا.

وقدّر تقرير للجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن حزب الله يمتلك مخزونا يبلغ عدة مئات من مقذوفات "فجر 3" و"فجر 5".

ويبلغ مدى صاروخ "فجر 3"، 43 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار يبلغ وزنه 45 كيلوغراما، ويبلغ طول الصاروخ 5.2 متر، وقطر جسمه 240 ملم، ووزن إطلاقه 407 كغم.

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