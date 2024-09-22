الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سلاح الجو الاسرائيلي يهاجم اهداف لحزب الله

سلاح الجو الاسرائيلي
سلاح الجو الاسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

txt

إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

txt

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

وقد أطلق حزب الله فجر يوم الأحد رشقات صاروخية استهدفت إسرائيل. 

ووثقت مقاطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول التصدي لرشقات صاروخية في سماء الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة هجوم واسع ومركب بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

وأفاد الإعلام العبري باندلاع حريق في منطقة الناصرة نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله.

مواد متعلقة

إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

أحمد موسى: إسرائيل لديها أعين في لبنان تخبرها كل شيء.. ونصر الله يتوعد فقط

إسرائيل تخترق وتستعرض!

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان وتحذر إسرائيل من التصعيد

إردوغان بشأن تفجيرات البيجر: إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات كتنظيم إرهابي
الجريدة الورقية