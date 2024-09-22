سلاح الجو الاسرائيلي يهاجم اهداف لحزب الله

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقد أطلق حزب الله فجر يوم الأحد رشقات صاروخية استهدفت إسرائيل.

ووثقت مقاطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول التصدي لرشقات صاروخية في سماء الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة هجوم واسع ومركب بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

وأفاد الإعلام العبري باندلاع حريق في منطقة الناصرة نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله.