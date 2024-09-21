الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

قررت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم السبت، رفع حالة التأهب وتغيير السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية من مناطق حيفا وحتى الحدود اللبنانية شمال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وكجزء من التغييرات، ستقتصر التجمعات على 30 شخصا في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 300 شخص في المناطق المغلقة.
وطالبت السلطات المواطنين أن يكونوا في أماكن العمل قرب مكان يمكن من خلاله الوصول إلى الغرف المحصنة، كما دعت المدارس والأماكن التعليمية إلى ممارسة أنشطتها مكان محمي، مشيرة إلى إغلاق الشواطئ في المناطق المذكورة مغلقا أمام الجمهور.
وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، إن حالة التأهب والجاهزية القصوى متواصلة على المستوى الدفاعي والهجومي بناء على التطورات.
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة 180 هدفا لـ "حزب الله" والآلاف من منصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.
وجاء في بيان له "شنت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الأخيرة سلسلة غارات استهدفت آلاف فوهات إطلاق القذائف الصاروخية التي كانت جاهزية للإطلاق بشكل فوري نحو الأراضي الإسرائيلي".
كما ذكر أن قام بقصف العديد من المناطق في جنوب لبنان بواسطة المدفعية.

ويأتي التأهب الإسرائيلي إزاء تصعيد محتمل مع حزب الله خصوصا في أعقاب اغتيال مسؤول العمليات في الحزب، إبراهيم عقيل، وكبار قادة وحدة الرضوان بغارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

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