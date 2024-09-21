الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

كشف دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" طوال اليوم في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان، وفقًا لـ" روسيا اليوم".

txt

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

txt

أحمد موسى: إسرائيل لديها أعين في لبنان تخبرها كل شيء.. ونصر الله يتوعد فقط


وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي:"في المجمل، قصفنا اليوم حوالي 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله".
وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات الجيش الإسرائيلي، فإن "حزب الله" يستعد لإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي يواصل سلاح الجو الإسرائيلي ضرب البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وأضاف: "خلال الساعة الماضية، قمنا بشن غارات مكثفة على جنوب لبنان بعد أن تبين أن "حزب الله" كان يستعد لشن هجمات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتقوم عشرات طائرات سلاح الجو الإسرائيلي حاليا بمهاجمة أهداف إرهابية ومواقع صواريخ للقضاء على تهديد المواطنين الإسرائيليين".
وأعلن هاغاري، في ذات المؤتمر الصحفي، فرض وضع خاص في المناطق الشمالية من إسرائيل بسبب التهديدات بالقصف من لبنان. وتنطبق التعليمات على جميع مناطق البلاد شمال حيفا. وتشمل التعليمات حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا في الهواء الطلق وأكثر من 300 شخص في الداخل، ولا يمكن مواصلة العمل والدراسة إلا في الأماكن المجهزة بملاجئ.

مواد متعلقة

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

أحمد موسى: إسرائيل لديها أعين في لبنان تخبرها كل شيء.. ونصر الله يتوعد فقط

إسرائيل تكشف أسباب شن غارات كثيفة جنوب لبنان

رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري: إسرائيل حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد

إسرائيل تغلق المجال الجوي قرب الحدود اللبنانية وسط توترات مع حزب الله

إيران: إسرائيل لن تحقق أهدافها لكنها ستحاسب على جرائمها
الجريدة الورقية