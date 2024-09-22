نصائح للتغلب على اضطرابات الطعام عند الأطفال

اضطراب الأكل ينطوي على سلوكيات أكل غير طبيعية ، وهو نمط أكل غير منتظم ومقيد وغير مرن، ومن العلامات لدى الأطفال فقدان الوزن أو اكتسابه بشكل مفرط، وأوقات تناول الطعام غير المنتظمة، وتساقط الشعر، وفرط النشاط والبحث عن أسباب لتخطي الوجبات.

وقد تشمل العواقب التي قد يعاني منها الأطفال الذين يعانون من هذا تأخر النمو، وانخفاض وزن الجسم، وسوء التغذية والأمراض التي تصيب العظام والجهاز الهضمي والقلب.

ويمكن أن يصبح اضطراب الأكل مشكلة خطيرة إذا لم تركز عليها، وفيما يلي 4 نصائح للتغلب عليها عند الأطفال.



اضطرابات الصحة العقلية

يجب عليك الاهتمام باضطراب الصحة العقلية لطفلك من خلال اصطحابه إلى الطبيب، وتوفير العناصر الغذائية اللازمة، وإدارة سلوكه ونموه.

استشارات أخصائي التغذية

يجب عليك استشارة أخصائي التغذية للحصول على المشورة المناسبة، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم سيساعد ذلك في تحسين صحة طفلك ونموه بشكل عام.

العلاج والأدوية القائمة على الأسرة

يعد العلاج القائم على الأسرة مهمًا للأطفال الذين يعانون من اضطراب الأكل تساعد الأسرة بأكملها الطفل على التعافي من هذا الاضطراب يتلقى الآباء تدريبًا حول كيفية دعم طفلهم وكيفية زيادة الوزن وقد يصف الأطباء أيضًا الأدوية إذا لزم الأمر.

العلاج النفسي

في العلاج النفسي، يراقب الأطباء عملية تفكير طفلك وأفعاله ويهدف الأطباء إلى تغيير أنماط التفكير والصور السلبية وغير الطبيعية لدى الطفل فيما يتعلق بالطعام والأكل.