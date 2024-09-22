أفضل الأطعمة التي تعمل على تحسين صحة البصر

الإهتمام بصحة العينين من الأمور التي لا يجب أن نغفل عنها بأي شكل كان فبداية من الكشف الدوري على العينين ،يجب أيضًا الإهتمام بما نأكله، وفيما يلي أهمالأطعمة التي تعزز صحة العينين وفقًا لموقع هيلث لاين.

البروكلي

يحتوي البروكلي على عناصر غذائية غنية تساعد على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين في الأوعية الدموية للعين كما يساعد محتواه العالي من الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

المكسرات

المكسرات والبقوليات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على حماية العين من تدهور الرؤية المرتبط بالعمر ومتلازمة جفاف العين. كما تحتوي على مضادات الأكسدة الأساسية، التي تحمي العين من الجذور الحرة الضارة وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

البذور

تحتوي البذور على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها لصحة عينيك. فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تحمي العينين من التنكس المرتبط بالعمر وتحافظ على وظائف العين بشكل عام. تحتوي البذور أيضًا على فيتامين إي، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي عينيك من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون. كما أنها مصدر جيد للزنك، الذي يدعم صحة شبكية العين ويمنع العمى الليلي.

الخضروات الخضراء

تحتوي الخضروات الخضراء على العديد من العناصر الغذائية، فهي غنية باللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة القوية، وتحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. كما تعمل المستويات العالية من فيتامين سي في الخضروات الخضراء على تعزيز صحة الأوعية الدموية في عينيك، ومن ناحية أخرى، يدعم فيتامين أ الرؤية الليلية المثالية.

الجزر

يعمل الجزر على تعزيز صحة البصر ويساعد في الوقاية من العمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالعمر. تعمل خصائص الجزر المضادة للأكسدة على حماية العينين من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة. كما يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، اللذين يدعمان صحة العين عن طريق تصفية الضوء الأزرق الضار وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.