اليوم.. محاكمة 9 متهمين في "ولاية الدلتا الإرهابية"

تستأنف الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ "ولاية الدلتا الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسه المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.

واتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، طالب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإفشاء أسرار فتاة من خلال نشر صور ومحادثات بينهما، من خلال ابتزازها وتهديدها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لـ طالب لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة بنشر صورها ومحادثات بينهما في طوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8971 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 465 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "لؤي ص ع"، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم قرية الدير مركز طوخ، لأنه في تاريخ سابق على 30 12 / 2023، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة "ب ع س"، 18 سنة، بأن سجل عن طريق التليفون محادثات جرت فيما بينهما دون رضائها تمهيداً لارتكاب جرائمه محل التهم التالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استعمل الصور الخاصة بالمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر والمتحصل عليها من ارتكابه جريمته محل الوصف السالف وكان ذلك بغير رضائها بأن أرسلها إلى المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما هدد المجنى عليها بإفشاء الصور المتحصل عليها من الجريمة محل التهمة الأولى وذلك لحملها على القيام بعمل وهو أن يتحصل منها على منفعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد مضايقة المجنى عليها باستعمال أجهزة الاتصالات مرتكباً جرائمه محل التهم السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً موضوع التهم السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.