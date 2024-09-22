الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد جلال: شكل بطولة الدوري الجديد جيد باستثناء موقف الهابطين

خالد جلال
خالد جلال

أكد خالد جلال نجم الزمالك السابق، على رضاه عن الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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خالد الغندور: إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه ودخل قلوب المصريين باحترامه

وتابع خالد جلال في تصريحاته  لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كان يجب أن يتم تعديل شكل مسابقة الدوري بسبب ظروف ضغط المباريات التي نعيشها".

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خالد جلال يوجه نصيحه مهمه لمدرب الزمالك

واضاف مدرب الزمالك السابق :" نتمنى تحقيق المصري البورسعيدي نتيجة طيبة غدًا أمام الهلال الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خصوصاً بعد انسحاب الأخير من بطولة الدوري الليبي بسبب زيادة عدد فرق البطولة".

وعن نظام الهبوط في الدوري قال جلال: أول مرة أرى هذه الأمور في أي مكان بالعالم، وما حدث في موقف الصعود من دوري المحترفين لا يحدث في أي مكان".

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