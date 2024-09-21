الغندور يكشف كواليس حديث كولر وأشرف داري قبل مباراة جورماهيا

قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقد جلسة مع اشرف داري قبل إبلاغه بخروجه من قائمة الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر أكد لـ أشرف داري أن استبعاده لحمايته من تجدد الإصابة وإنه محتاج للراحة من المباراة استعدادًا لمباراة الزمالك في السوبر الافريقي.

واختتم:" أشرف داري تقبل الأمر ووعد كولر بخوض التدريبات بقوة استعدادًا للزمالك".

الخطيب يطوق أعناق لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالورود

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تطويق أعناق لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري والطبي بالورود، وذلك على هامش احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي.

وأقيمت احتفالية كبرى عقب انتهاء مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على جور ماهيا الكيني 6-0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32.