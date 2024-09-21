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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الغندور: نجل مدرب البنك الأهلي يقترب من الإنضمام للفريق

طارق مصطفى
طارق مصطفى

أعلن الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن مصطفى طارق مصطفى، نجل المدير الفني لفريق البنك الأهلي طارق مصطفى، على وشك الانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

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 الغندور: نجل مدرب البنك الأهلي  يقترب من الإنضمام للفريق

وأوضح الغندور أن مصادر من داخل النادي أكدت أن البنك الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لإتمام الصفقة مع اللاعب، الذي سينضم للفريق قادمًا من نادي الداخلية بصفقة انتقال حر.

يذكر أن مصطفى طارق مصطفى، مواليد 2001، يتطلع لتعزيز صفوف فريق البنك الأهلي خلال الموسم المقبل.

 

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