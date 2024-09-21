محمد هاني: جمهور الأهلي سر نجاحات الجيل الحالي.. والبطولات هدفنا دائمًا

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيل الحالي بالفريق هي انعكاس لحالة الدعم الكبيرة التي يتلقاها كل لاعب من جمهور الأهلي في كل الأوقات على مدار الموسم.

وأعرب هاني عن سعادته بالاحتفال بالتتويج بلقب الدوري عقب الفوز بثلاثة أهداف دون رد على جور ماهيا الكيني في الدور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن كل لاعب من لاعبي الفريق بذل قصارى جهده طوال المسابقة من أجل جمع أكبر عدد من النقاط وحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وحرص اللاعب على إهداء لقب الدوري إلى جمهور الأهلي، ووجه إليه الشكر على مساندته للفريق واللاعبين، مشددًا على أن الهدف الأول لكل لاعب هو تقديم كل الجهد من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.