زعيم سابق في الليكود يرفض منصب وزير الأمن الإسرائيلي

أعلن جدعون ساعر، زعيم حزب "الأمل الجديد" والعضو السابق في حزب الليكود، مساء اليوم السبت رفض عرض منصب وزير الأمن الإسرائيلي الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



واضاف ساعر، "سأقوم دائما بتعزيز إسرائيل، ولن أكون أبدا من بين أولئك الذين يضعفونها".

وذكر، أنه يرى من غير المناسب أن يكون هناك وزير أمن "رف" جاهز لتولي المسؤولية، في حين يشغل يوآف غالانت هذا المنصب الحاسم حاليا.

ويبدو أن هذا التصريح يشير إلى انتقادات حول إمكانية تعيينه، حيث لا يتمتع ساعر بخبرة أمنية كبيرة. وأثارت أنباء هذا العرض، التي صدرت "قبل نحو أسبوع"، ضجة سياسية وشعبية.

وندد النقاد بمحاولة نتنياهو استبدال وزير الأمن في خضم الصراع، مما سلط الضوء على التوترات المستمرة بين رئيس الوزراء وغالانت. حيث تم إقالة الأخير لفترة وجيزة في مارس من عام 2023، مما يوضح العلاقة المضطربة بالفعل.