الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زعيم سابق في الليكود يرفض منصب وزير الأمن الإسرائيلي

جدعون ساعر
جدعون ساعر

أعلن جدعون ساعر، زعيم حزب "الأمل الجديد" والعضو السابق في حزب الليكود، مساء اليوم السبت رفض عرض منصب وزير الأمن الإسرائيلي الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

txt

إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

txt

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"


واضاف ساعر، "سأقوم دائما بتعزيز إسرائيل، ولن أكون أبدا من بين أولئك الذين يضعفونها".
وذكر، أنه يرى من غير المناسب أن يكون هناك وزير أمن "رف" جاهز لتولي المسؤولية، في حين يشغل يوآف غالانت هذا المنصب الحاسم حاليا.
ويبدو أن هذا التصريح يشير إلى انتقادات حول إمكانية تعيينه، حيث لا يتمتع ساعر بخبرة أمنية كبيرة. وأثارت أنباء هذا العرض، التي صدرت "قبل نحو أسبوع"، ضجة سياسية وشعبية.
وندد النقاد بمحاولة نتنياهو استبدال وزير الأمن في خضم الصراع، مما سلط الضوء على التوترات المستمرة بين رئيس الوزراء وغالانت. حيث تم إقالة الأخير لفترة وجيزة في مارس من عام 2023، مما يوضح العلاقة المضطربة بالفعل.

 

مواد متعلقة

إسرائيل: سلاح الجو استهدف 400 منصة صواريخ تابعة لـ"حزب الله"

إسرائيل تقرر رفع حالة التأهب تحسبًا لرد "حزب الله"

إسرائيل تكشف أسباب شن غارات كثيفة جنوب لبنان

إسرائيل تخترق وتستعرض!

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان وتحذر إسرائيل من التصعيد

برلماني: استمرار التغاضي الدولي عن جرائم إسرائيل يكشف ازدواجية المعايير
الجريدة الورقية