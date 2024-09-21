الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: نتنياهو يستدعي قادة الجيش لإجراء مناقشات بتل أبيب

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لإجراء مناقشات طارئة، وفقًا لـ "روسيا اليوم".

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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يستدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية بمقر وزارة الدفاع


يأتي ذلك عقب قرار السلطات الإسرائيلية برفع مستوى تأهبها على المستوى العسكري وأعلنت عن تعليمات خاصة وتقييدات في الجبهة الداخلية تحسبا لرد "حزب الله" بعد الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي على لبنان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم قيادات في وحدة "الرضوان" (نخبة حزب الله).
وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن تعليمات خاصة تسري على حيفا وكافة بلدات الشمال وصولا إلى الحدود مع لبنان، بشأن التعليم والعمل قرب الملاجئ وتقليل التجمهرات في الأماكن المغلقة حتى 300 شخص وفي الأماكن المفتوحة حتى 30 شخصا.
وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب من الحزب اللبناني على الاغتيالات التي نفذتها يوم الجمعة.
وكان قد نعى "حزب الله"، حتى صباح يوم السبت، 16 عنصرا له بينهم القيادي مسؤول العمليات في الحزب إبراهيم عقيل، والقيادي العسكري الآخر أحمد محمود وهبي الذي قاد العمليات العسكرية لقوة "الرضوان" بداية في جبهة الإسناد في 8 أكتوبر 2023، وحتى مطلع العام 2024.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "اغتيال عقيل وعددا من قادة وحدة "الرضوان" أثناء اجتماعهم تحت الأرض"، قبل أن يؤكد "حزب الله" اغتياله بشكل رسمي عند انتصاف ليل الجمعة - السبت.

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