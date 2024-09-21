أستاذ علوم سياسية: تصريحات نتنياهو بتغيير شكل الشرق الأوسط ليس جديدًا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه ليس أول مرة أن يطلق نتنياهو تصريحات بأنه سيغيرون خريطة الشرق الأوسط، وهذه التصريحات والعمليات الإسرائيلية في لبنان تأتي قبل مرور عام على الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جزء مما جرى مرتبط بخبراء الاستخبارات يدخلون بإسرائيل بجانب متقدم من حروب الأجيال وهي إسرائيل متقدمة بهذا الجانب، مؤكدًا أن التعامل الآن مع أنماط غير تقليدية وغير واضحة ونقل هذه الحرب سيكون متعلق بحسابات القوة الشاملة لإسرائيل.

وشدد على أن هناك أهداف عاجلة جزء منه فك الارتباط وجبهات الإسناد، لفك الارتباط بين ملف غزة وجبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق، موضحًا أنه يتم النظر لها بأنها عملية ليست قريبة واستهداف عدد كبير من المدنيين هو الجديد في هذا الأمر، لكن تفجير الأجهزة أمور قديمة ليس به جديد، وهو عمل استخباراتي.

ونوه بأن ردود الفعل لابد أن نفهمها في سياقها السياسي وكيف سيكون الرد من جبهات الإسناد، موضحًا أن تصريحات إيران هي تصريحات سياسية، وما جرى هو رفع روح المعنوية لإسرائيل المنقسمة، ومثل هذه العمليات النوعية ليس فقط مرتبط بالعمل العسكري، وهو تأكيد أن العسكريين اخفقوا وتم ترك الأمور للجبهات الاستخباراتية.

وتابع: "إسرائيل بعملياتها العسكرية الأخيرة تصل بالمنطقة إلى حافة الهاوية".