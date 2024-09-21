الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية مثيرة في الشوط الأول بالكلاسيكو السعودي

أنهى فريق الهلال السعودي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بثلاثية دون رد في المباراة الجارية الآن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح ميتروفيتش التسجيل للهلال مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف النجم الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الثالث في الدقيقة 37.

شهدت المباراة إلغاء هدفين للاتحاد في الشوط الأول، عن طريق موسى ديابي وكريم بنزيما بداعي التسلل.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. دانيلو .. العمري .. الشنقيطي

الوسط: موسى .. كانتي .. فابينهو .. عوار .. بيرجوين

الهجوم: كريم بنزيما

بينما بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – تمبكتي – البليهي - كانسيلو

الوسط: نيفيز - سافيتش – سالم

الهجوم: مالكوم – ماركوس – ميتروفيتش

ووصل النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى 51 هدف مع الهلال خلال 50 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم، متفوقًا على جوميز الذي سجل 50 هدفًا خلال 60 مباراة.