ميتروفيتش يحكم رقم جوميز التاريخي مع الهلال السعودي

تمكن النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تحطيم رقم الفرنسي بافيتمبي جوميز المسجل مع نادي الهلال السعودي، كأسرع من يصل إلى 50 هدفًا بقميص الزعيم

وسجل ميتروفيتش هدفي الهلال ضد الاتحاد في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – تمبكتي – البليهي - كانسيلو

الوسط: نيفيز - سافيتش – سالم

الهجوم: مالكوم – ماركوس – ميتروفيتش

ميتروفيتش يصل إلى 51 هدف في 50 مباراة ..

ووصل النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى 51 هدف مع الهلال خلال 50 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم، متفوقًا على جوميز الذي سجل 50 هدفًا خلال 60 مباراة.

أسرع من سجل 50 هدف من الأجانب مع نادي الهلال في جميع المسابقات :

ميتروفيتش — 50 مباراة 🇷🇸

بافيتيمبي غوميز — 60 مباراة 🇫🇷

كارلوس إدواردو — 83 مباراة 🇧🇷