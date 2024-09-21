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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أشرف داري يعلق على مشاركته في احتفال الأهلي بلقب الدوري

أشرف داري لاعب الأهلي
أشرف داري لاعب الأهلي

أعرب أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالاحتفال مع زملائه في الفريق بلقب الدوري الممتاز، وذلك عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إياب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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وقال داري المنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي: «سعيد للغاية بالتواجد في الأهلي وكذلك لمشاركة زملائي الاحتفال بلقب الدوري الممتاز، أتمنى أن أكون جزءًا من النادي وأن أسهم في تحقيق الكثير من البطولات والإنجازات في الفترة المقبلة».

يذكر أن الأهلي نجح في تكرار الفوز على جور ماهيا بثلاثية نظيفة، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 6 – 0 في مجموع المباراتين.

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