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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يضرب جورماهيا بثلاثية في دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

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جاء هدف الأهلي الأول من خلال اللاعب رامي ربيعة في الدقيقة 28، بعدما قام الوافد الجديد يحيى عطية الله بتمرير الكرة له ليضعها في الشباك.

بينما أضاف الهدف الثاني المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، فيما أختتم ثلاثية المارد الأحمر اللاعب طاهر محمد طاهر.
وسيطر لاعبي الأهلي على مجريات المباراة، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة، بينما كانت هناك هجمات مؤثرة للفريق الكيني لكنه لم ينجح في التسجيل.

بهذه النتيجة، ينجح الأهلي في الصعود لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.
وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكيني، مما يجعل الفريق الأحمر يلعب بإرتياحية كبيرة.
وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله.
الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.
الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3/0 في مرحلة الذهاب من دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب في تحقيق فوز كبير في مباراة اليوم.

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