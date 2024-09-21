الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بهدف نظيف، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف الأهلي في الشوط الأول عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 28، بعدما قام الوافد الجديد يحيى عطية الله بتمرير الكرة له ليضعها في الشباك.

وسيطر لاعبي الأهلي على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة، بينما كانت هناك هجمات مؤثرة للفريق الكيني لكنه لم ينجح في التسجيل.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكيني، مما يجعل الفريق الأحمر يلعب بإرتياحية كبيرة.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.