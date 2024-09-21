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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بهدف نظيف، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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جاء هدف الأهلي في الشوط الأول عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 28، بعدما قام الوافد الجديد يحيى عطية الله بتمرير الكرة له ليضعها في الشباك.

وسيطر لاعبي الأهلي على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع اللاعبين عدد من الفرص الخطيرة، بينما كانت هناك هجمات مؤثرة للفريق الكيني لكنه لم ينجح في التسجيل.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكيني، مما يجعل الفريق الأحمر يلعب بإرتياحية كبيرة.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.

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