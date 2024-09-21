الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام إسرائيلي: إغلاق شواطئ حيفا ونهاريا وطبريا بعد تقييدات الجبهة الداخلية الجديدة

شواطئ نهاريا
شواطئ نهاريا

أفاد إعلام إسرائيلي، بأنه تم إغلاق شواطئ حيفا ونهاريا وطبريا بعد تقييدات الجبهة الداخلية الجديدة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من إعلام إسرائيلي:

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يستدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية بمقر وزارة الدفاع

إعلام إسرائيلي: حالة تأهب قصوى بصفوف الجيش تحسبا لهجوم من حزب الله

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية الليلة في مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان في تل أبيب.

وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن هناك حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش تحسبا لهجوم قد يشنه حزب الله، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.


تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم قصف آلاف منصات إطلاق الصواريخ في جنوبي لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وقع أمرا جديدا يتعلق بوضع الجبهة الجديدة في حيفا نحو شمال إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، :"قضينا أمس على رئيس العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل و15 آخرين".

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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يستدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية بمقر وزارة الدفاع

إعلام إسرائيلي: حالة تأهب قصوى بصفوف الجيش تحسبا لهجوم من حزب الله
الجريدة الورقية