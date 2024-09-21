السبت 21 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام إسرائيلي: حالة تأهب قصوى بصفوف الجيش تحسبا لهجوم من حزب الله

هجمات
هجمات

وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن هناك حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش تحسبا لهجوم قد يشنه حزب الله، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.


تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

ننشر القصة الكاملة للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وغلق المجال الجوي

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم قصف آلاف منصات إطلاق الصواريخ في جنوبي لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وقع أمرا جديدا يتعلق بوضع الجبهة الجديدة في حيفا نحو شمال إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، :"قضينا أمس على رئيس العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل و15 آخرين".

نعت سرايا القدس القائد في حزب الله " الحاج إبراهيم عقيل" ورفاقه القادة والمجاهدين، والذين ارتقوا في غارةٍ صهيونيةٍ نفذها طيران العدو الإسرائيلي، تجاه ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة .

وقالت سريا القدس في بيان عبر حسابها: بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية "ابراهيم عقيل" الحاج عبد القادر - ورفاقه الشهداء.

إبراهيم عقيل ورفاقه، ارتقوا في غارةٍ صهيونيةٍ نفذها طيران العدو الصهيوني تجاه ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة 20/09/2024م، الموافق 17 ربيع الأول 1446هـ، بعد رحلة حافلة بالجهاد والمقاومة شارك خلالها مجاهداً وقائداً في تأسيس العمل الإسلامي بلبنان وقيادة العمليات البطولية خلال التصدي لاجتياح العدو الصهيوني لبيروت.

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