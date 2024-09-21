ميتروفيتش على رأس تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة
كشف خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الرسمي لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.
ويحتل العميد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حيث يتفوق على الهلال بفارق الأهداف، بينما يتواجد الزعيم بالمركز الثاني وفي رصيده 9 نقاط.
تشكيل الهلال أمام الاتحاد
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: كانسيلو- علي البليهي - حسان تمباكتي- لودي.
خط الوسط: نيفيز- سافيتش- سالم الدوسري.
خط الهجوم: مالكوم- ليوناردو- ميتروفيتش.
ومن المقرر انطلاق مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد، والتي تُنقل عبر شبكة قنوات "ssc".