السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميتروفيتش على رأس تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشف خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الرسمي لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

txt

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال في الدوري السعودي

ويحتل العميد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حيث يتفوق على الهلال بفارق الأهداف، بينما يتواجد الزعيم بالمركز الثاني وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو- علي البليهي - حسان تمباكتي- لودي.

خط الوسط: نيفيز- سافيتش- سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم- ليوناردو- ميتروفيتش.

ومن المقرر انطلاق مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد، والتي تُنقل عبر شبكة قنوات "ssc".

مواد متعلقة

مهرجان خماسي كرة القدم ينطلق في منشأة سلطان ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني في الشوط الأول
الجريدة الورقية