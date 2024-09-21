بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد الأمير فيصل بن فهد.

تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: عبد الإله العمري- دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي - حسن كادش.

الوسط: فابيينو - نجولو كانتي- موسى ديابي.

الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - حسام عوار.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط متفوقًا على الهلال بفارق الأهداف، حيث يتواجد بالمركز الثاني وفي رصيده 9 نقاط أيضاً.