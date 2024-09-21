آخر تحديثات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 21 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند مستوى 3540 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3540 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4045 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3034 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2360 جنيهًا، وحقق أسعار الأونصة مستوى سعر 2622 دولارًا.

الذهب يسجل سعرا قياسيا جديدا بلغ 2609 دولارات للأونصة

أسعار الذهب العالمي

سجّل الذهب الجمعة سعرا قياسيا بلغ حوالي 2609 دولارات للأونصة، فيما عزز احتمال خفض جديد في سعر الفائدة الأميركية الطلب على المعدن الثمين.

وبلغ سعر الذهب 2609.74 دولارات للأونصة، بعد يومين من خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ انتشار وباء كوفيد-19 والإشارة إلى أنه قد يقر المزيد من التخفيضات، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، حوم الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2592.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2617.30 دولار.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وفي الشرق الأوسط، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الخميس أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ ما يقرب من عام من تبادل إطلاق النار مع حزب الله، مما يفاقم حدة الصراع بين الجانبين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 31.09 دولار للأونصة، كما زاد البلاديوم 0.6% إلى 1086.75 دولار.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولار، وانخفض بنحو 0.9% منذ بداية الأسبوع.