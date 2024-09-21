أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. بكام عيار 24 ؟

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي، حيث تداولت أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في مصر، عند مستويات أعلى من الأسعار النهائية لتعاملات أعيرة الذهب في السوق المحلية يوم أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4051 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3545 جنيهًا

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3038 جنيهًا

وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2363 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 28360 جنيهًا، ويزن 8 جرامات .

سعر الذهب المستعمل اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيهًا

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3535 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2356 جنيهًا