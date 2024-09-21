تدشين مؤتمر لمفهوم السلام في الشرق الأوسط برعاية اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا

برعاية اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا عقد مؤتمر مفهوم السلام في الشرق الأوسط بالقاهرة تحت شعار “النظرة الأكاديمية للمفهوم والأليات” وحضره لفيف من الاكاديميين والمفكرين المصريين وعدد من الجماعات المصرية.

جاءت في كلمة الاتحاد الذي يتراسه محمد الزفزاف وامينه العام محمود فضل ومستشار رئاسه الاتحاد والمنسق العام للمؤتمر ثروت قادس أن الاتحاد يولى اهتماما شديدا برعايه هذا المؤتمر الذي يتناول مفهوم السلام والذي ياتي في وقت يمر الشرق الاوسط فيه بحاله من التوتر والصراعات وصلت الى حد مذابح واباده جماعيه تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا واشقائنا في فلسطين والذي ندينها بشده وندعو الى معاقبه دوليه على هذه الجرائم والتى تصنف بأنها جرائم ضد الانسانيه .

وأشارة كلمة الإتحادأن ازمه السلام الحاليه هو ان مفهوم السلام لم يعد يبنى على اساس القيم الانسانيه بل على أسس المصالح السياسيه والاستراتيجيه فالحلم السياسي الصهيوني في اقامه اسرائيل الكبرى هو الذي ادى بنا لما نشاهده الان، واحلام امبراطوريات توارت مع التاريخ تتجدد في مصالح بعض الدول والتى باتت تهدد المجتمعات ووحده استقرار البلد الواحد وتضر بالدول الاخرى.

كما ان مفهوم السلام عند القوى الكبرى اصبح في الهيمنة والسيطرة واقامه مناطق نفوذ لها في العالم وأننا نشاهد اليوم كيف اصبح شرق المتوسط بحيرة عسكرية تتضارب فيها المصالح والاستراتيجيات بعدما كانت مهدا للسلام والحضارات .

ناقش المؤتمر دور التعليم الهام في مفهوم السلام كذلك تاثير التسامح الديني على حاله السلم المجتمعي والدولي على نحو سواء ،كذلك انعكاسات التتدخلات الخارجيه في شؤون الدول على الامن واستقرار والسلام في هذه الدول وعلى المستوى الإقليمي والدولى.

كذلك ناقش المؤتمر الدور الهام للمنظمات الدولية الكبرى مثل الامم المتحده وجامعه الدول العربيه ومنظمة التعاون الإسلامى والذي يمكن ان تلعبه في حفظ السلام وانهاء الصراعات كذلك شدد المؤتمر على اهميه التواصل بين المنظمات المعنيه بالسلام والمنظمات الدوليه الكبرى والذى سيكون لها تأثير إيجابى على وضع السلام.