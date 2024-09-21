ليفربول يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/ 2025.

جاء ثلاثية الريدز من خلال اللاعب لويس دياز في الدقائق 26، و28، بينما سجل الهدف الثالث المهاجم داروين نونيز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي ليفربول على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 71%، مقابل 29% لصالح بورنموث.

وكان اَرني سيلوت، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كونتاي، أرنولد، ريبريستون.

خط الوسط:ماك أليستير، جرافينينبيرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.