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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

 تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/ 2025.

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سام مرسي يقود تشكيل إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون

 جاء ثلاثية الريدز من خلال اللاعب لويس دياز في الدقائق 26، و28، بينما سجل الهدف الثالث المهاجم داروين نونيز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد".

 وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي ليفربول على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 71%، مقابل 29% لصالح بورنموث.

وكان اَرني سيلوت، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كونتاي، أرنولد، ريبريستون.

خط الوسط:ماك أليستير، جرافينينبيرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

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