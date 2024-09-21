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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سام مرسي يقود تشكيل إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون

سام مرسي
سام مرسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون، التشكيل الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

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تشيلسي يقسو على وست هام في الدوري الإنجليزي

ويأتي الدولي المصري سام مرسي على رأس تشكيل إيبسويتش تاون، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب ساينت ماري.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كاجوست، سامي سموديتش، أوماري هوتشينسون، ويس بيرنز.

الهجوم: ليام ديلاب.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كل من:

والتون، جونسون، لونجو، شابلين، تشيدوزي أوجبيني، هيرست، جاك كلارك، جاك تايلور، تونسيند.

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