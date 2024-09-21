مدبولي: 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وقال “مدبولي” خلال كلمته عقب تفقده عدد من مصانع مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر" بطاقة 900 مليون قرص سنويا





وأجرى رئيس الوزراء صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة 6 أكتوبر زار خلالها عدد من مصانع الأدوية المهمة، وبعدها توجه ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر".

واستمع مدبولي خلال الجولة إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006، ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية، مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.

وأشار مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، إلى رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028، هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور حاتم الورداني، عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة "أسترازينيكا" تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028، وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.