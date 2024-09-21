مدبولي: من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك 4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام التى تدخل في صناعة الدواء، معقبا: "من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر".

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عدة مصانع بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة، معقبًا: “تفقدنا صروحًا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية”.

مدبولي يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر" بطاقة 900 مليون قرص سنويا





وفي إطار آخر، أجرى مدبولي اليوم جولة تفقدية بمدينة 6 أكتوبر زار خلالها عدد من مصانع الأدوية المهمة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر".

وحرص مدبولي على الاستماع إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006، ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية، مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028، هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور حاتم الورداني، عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة "أسترازينيكا" تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028، وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.