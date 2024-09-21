مدبولي: تصدير أدوية بمليار دولار في السنة المالية الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه في السنة المالية الماضية تم تصدير أدوية بمليار دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 1.5 مليار خلال العام الحالي.

وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده مصانع مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، إن التصدير لا يقتصر على الدول النامية وإنما يتم التصدير للدول المتقدمة.

مدبولي يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر" بطاقة 900 مليون قرص سنويا





يذكر أن مدبولي قام بزيارة صباح اليوم لمدينة 6 أكتوبر وتفقد خلالها عدد من مصانع الأدوية المهمة.

وعقب ذلك توجه مدبولي ومرافقوه لتفقد مصنع شركة "أسترازينيكا مصر".

وحرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى شرح من الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006، ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية، مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028، هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور حاتم الورداني، عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة "أسترازينيكا" تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028، وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام.