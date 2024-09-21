الصحة: فحص شبكات مياه المنازل التي ظهرت بها حالات نزلات معوية بأسوان

عقب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان.

وقال "عبدالغفار"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده مصانع مدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، إن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة.

وأِشار إلى أن إجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وزير الصحة يوجه مديري مستشفيات أسوان بضمان استمرار توافر المستلزمات والأدوية:



جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار تلقى تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان، على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

وتابع عبدالغفار، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان، برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي، ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن التقرير أشار أيضًا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بأحد المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

وأكمل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات المركزة، ومن المقرر تنفيذ إجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد اجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.