القومي للمرأة ينظم تدريبًا على حرفة إنتاج الزيوت الطبيعية لسيدات الأقصر

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب المتقدم على حرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، استهدف سيدات قرية أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وهدف التدريب تشجيع السيدات على بدء مشروع خاص بإنتاج مستحضرات تجميل متعددة لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أنتجن مرطبات للبشرة والجسم وصابون طبيعي.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.