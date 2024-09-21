3744 وظيفة جديدة للشباب في 13 محافظة.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، عن آلاف فرص العمل الجديدة للشباب في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، إذ يجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة".

وقالت الوزارة، إنها تلقت طلبات من 82 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3744 وظيفة متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" تستمر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وأيضًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر الوظائف في هذه المحافظات:- القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والمنيا.

وفي التخصصات التالية:- أخصائي تسويق، ومسؤول ائتمان، ومحاسبين، ومسؤول شؤون إدارية، و أخصائى hs5، ومدير مالي، ومدير تسويق عقاري، ومدرسين علوم ورياضيات، ورسام هندسي ميكانيكي، ومشرف حركة، وأخصائي نظم معلومات، ومشرف موقع، ومشرف عام، وصيدلي، ومساعد صيدلي، وبائعين، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم الوظائف مجموعة من الفرص لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.