سكرتير عام الفيوم يتابع سير العمل بملفي التصالح والتقنين بالمراكز

قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، بتفقد المركز التكنولوجي بمركز طامية، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.

وعقد اجتماعاً مع سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحوكمة أصول الدولة، كما التقى عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع لمشكلاتهم وشكاواهم ووجه بسرعة حلها.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة لملفي التصالح والتقنين، وحوكمة أصول الدولة بجميع مراكز المحافظة.

كما قام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، لمتابعة إجراءات ملف التصالح، كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيسي المركزين، للوقوف على آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

المحافظ يتابع ملف التقنين

وقد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة إطسا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل، ضمن سلسة جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، كما تابع معدلات الأداء بلمف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، و محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد لطفى الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، ومسئولي الأملاك، والمراكز التكنولوجية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما ناقش المواطنين المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.

واستمع المحافظ، لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.

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