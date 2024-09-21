الليلة.. بيراميدز ينتظر بطاقة التأهل في دوري أبطال أفريقيا

يسعى نادي بيراميدز لسحم بطاقة التأهل لدور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

يدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع، ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو حتى التعادل الإيجابى 1-1 واللجوء لركلات الترجيح لضمان التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب فى كيجالى 1-1.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.

مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الإتحاد المنيستري.