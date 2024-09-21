الإفراج عن بضائع بـ 6.5 مليار دولار شهريًا يتطلب تدخل حكومي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما كشفت عنه تقارير اقتصادية بأن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر 2024، وفقًا لتصريحات الشحات غتور رئيس مصلحة الجمارك وأن مصر تفرج عن بضائع بقيمة تتراوح بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا مع إمكانية زيادة أو تقليص هذه القيمة في بعض الأشهر بمثابة أمر خطير يتطلب التدخل العاجل والسريع من الحكومة



وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره آليوم من الحكومة بصفة عامة ومن أحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اصدار قرارات عاجلة لحظر استيراد أى سلع ومنتجات من الخارج لها مثيل محلى مؤكداً على ضرورة الرصد الدقيق والحقيقى لجميع السلع والمنتجات المستورة لمعرفة مدى الاحتياج لها وعما إذا كان يمكن الاستغناء عنها حتى لايتكرر استيرادها للحد من الفاتورة الاستيرادية

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الوقف الفورى لاستيراد أى سلع استفزازية بما فيها السلع الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وغيرها من السلع التى لسنا فى احتياج ضرورى لها مؤكداً أن ذلك الأمر فى غاية الأهمية خاصة خلال هذه المرحلة التى تستمر فيها التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي





