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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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في خطوة غير مسبوقة.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان: «في خطوة غير مسبوقة.. هولندا تطلب الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي».

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الانسحاب من نظام الهجرة

في خطوة غير مسبوقة طلبت هولندا الانسحاب من نظام الهجرة واللجوء الأوروبي، حيث تعهد الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بتطبيق أشد نظام لجوء في تاريخ البلاد، وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الهولندية بسبب تدفق المهاجرين، حيث سجلت هولندا زيادة بنسبة 60% في طلبات اللجوء خلال العام الماضي، مع تقديم نحو 46 ألف طلب لجوء.

اتخذت الحكومة في لاهاي مجموعة من التدابير الجديدة بما في ذلك تجديد متطلبات اللجوء وتقليل أعداد المقبولين وأكدت المفوضية الأوروبية على أهمية الالتزام بالاتفاقات المتعلقة باللجوء، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق اللاجئين واحتياجات الدول الأعضاء.

تتزايد أعداد المهاجرين في أوروبا

تتزايد أعداد المهاجرين في أوروبا عاما بعد آخر، ففي جميع أنحاء أوروبا يقدر أن أكثر من 1.1 مليون طلب لجوء قد سجلوا في 2023، ما يعكس أزمة الهجرة المستمرة، ومن ثم تثير هذه القرارات تساؤلات حول مستقبل السياسة الأوروبية المشتركة في مجال اللجوء، وتداعياتها على الدول الأعضاء الاخرى، التي قد تفكر في اتخاذ خطوات مشابهة ومع تصاعد النقاشات حول هذه القضية، يبقى السؤال مطروحا، كيف ستؤثر هذه السياسات الجديدة في حقوق اللاجئين في هولندا وأوروبا بشكل عام؟

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