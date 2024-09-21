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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تأوي نازحين بحي الزيتون

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون من مدينة غزة.

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 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مصادر محلية أفادت باستشهاد 13 مواطنًا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته، جرى نقلهم الى المستشفى المعمداني.. كما أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

 وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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