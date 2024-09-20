بايدن يعلق على إمكانية التوصل إلى صفقة بشأن غزة

عقب الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية التوصل إلى صفقة بشأن غزة، قائلا:"الكثير من الأمور تبدو غير واقعية إلى أن يتم إنجازها"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أمريكا تستبعد اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن





وفي إطار آخر، استبعد مسؤولين أميركيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.



13 شهيدًا بينهم 3 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي على رفح





وفي سياق متصل، وسائل إعلام عربية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم 3 أطفال و3 نساء.

وذكرت التقارير أن الغارة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث أدت إلى تدمير المنزلين بشكل كامل واندلاع حرائق في المنطقة. كما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، مما زاد من عدد الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلات طبية عاجلة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى رفح أن الفرق الطبية تتعامل مع حالات الإصابة، وتقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد مستمر للأعمال العسكرية في المنطقة، مما يساهم في تفاقم الوضع الإنساني في غزة. كما تعبر هذه الأحداث عن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في ظل النزاع المستمر.