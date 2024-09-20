وزير الخارجية يكشف موقف مصر من الحرب على غزة والوضع في الصومال

قدّم الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مشاركته في اليوم الثاني من زيارته لواشنطن، شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات فى السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الافريقى والسد الإثيوبي.

وشارك الدكتور عبد العاطي في مائدة مستديرة "بالمجلس الاطلنطي" The Atlantic Council بعنوان "محادثة مع وزير خارجية مصر: في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة ومتطورة باستمرار".

وقد استعرض وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخراً، وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها مصر على المستوى الوطني.